Банки увеличили прибыль почти в два раза

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

За 5 месяцев прибыль банковского сектора превысила общий показатель 2018 года

В январе-мае 2019 года платежеспособные банки получили 23,4 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (12,8 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

По данным НБУ, доходы банков за пять месяцев текущего года выросли на 26% до 98,9 млрд грн, тогда как расходы - на 15% до 75,4 млрд грн.

Больше всего банкам дали процентные доходы - 63,7 млрд грн, комиссионные доходы - 24,3 млрд грн, результат от переоценки от сделок купли-продажи - 6,5 млрд грн.

Данные: bank.gov.ua

В январе-мае 2019 года расходы банков составили 75,4 млрд грн, в том числе процентные расходы - 30,9 млрд грн, общие административные расходы 24,4 млрд грн, отчисления в резервы 5,8 млрд грн.

"Национальный банк ожидает, что в 2019 году прибыльность сектора останется высоким", - отметили в пресс-службе НБУ.

bank.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2019 году составила 21,7 млрд грн. Как отметили в НБУ, в последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 76 действующих банков, что на один меньше, чем на начало года (77). Количество действующих структурных подразделений за первый квартал 2019 года сократилась на 60 - из 8509 до 8449 отделений.