Украинские банки за год избавились от значительной доли неработающих кредитов

Доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках за 2020 год снизилась с 48,4% до 41% на 1 января 2021 года. Государственные банки списали более 100 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, масштабную работу по очистке портфелей от неработающих кредитов проделали государственные банки, за 2020 год списали 30,6 млрд в национальной валюте и 3,1 млрд в долларовом эквиваленте в инвалюте зарезервированной задолженности. С учетом этих мер, государственные банки в прошлом году сократили долю неработающих кредитов с 63,5% до 57,4%.

Также значительную работу по очистке от неработающих кредитов проделали банки с иностранным капиталом (без банков РФ), в которых доля NPL за 2020 год снизилась с 16% до 12,3%. В дальнейшем иностранные банки планируют использовать меры списания, продажи и ожидают добровольного урегулирования долгов. Банки с украинским капиталом за год снизили долю NPL 18,6% до 14,6%. Их основным инструментом по сокращению неработающих кредитов является списание и продажу, сообщили в НБУ.

Как отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, в случае успеха реализации стратегий управления NPL банки втрое сократят объем NPL.

"Это позволит уже в начале 2023 года сократить долю неработающих кредитов до 24%, а в случае существенного роста кредитования NPL уровень снизится до менее 20%. Сегодня неработающие кредиты не давят на прибыльность банков и их капитал. Ведь уровень резервирования составляет 98%", - сказал он.

Напомним, в октябре 2020 года государственный ПриватБанк списал с баланса 38 млрд гривен неработающих кредитов (NPL), под которые было ранее сформировано 100% резервов. В результате доля проблемных активов в ПриватБанке снизилась с 79,2% до 76,7%.

Отметим, Совет по финансовой стабильности на заседании 30 июня утвердила планы государственных банков по снижению доли неработающих кредитов (NPL). Утвержденными планами предусмотрено сокращение портфеля NPL государственных банков на 305 млрд грн за 3 года. Таким образом, Украина выполнила одно из требований МВФ.