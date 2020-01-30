Украинские авиакомпании выполнят еще три рейса из Китая

Перед закрытием прямого авиасообщения из-за коронавируса в Китае ожидается еще три рейса их этой страны в Украину. Об этом на брифинге заявил заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению международного аэропорта "Борисполь" Олег Струк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, переда закрытием авиасообщения с Китаем ожидается еще три рейса.

"Мы еще ожидаем три рейса МАУ и Sky Up: 31.01, 02.02 и 04.02. После этого прямых рейсов в Китай авиакомпаний, базирующихся в "Борисполе", в течение месяца не планируется", - заявил Струк.

Напомним, сегодня в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет, который эвакуировал украинцев с китайского острова Хайнань из-за нового коронавируса. В частности, из Саньи вернулись 158 украинцев.

Также ранее стало известно, передача коронавируса от человека к человеку зафиксирована в 3 странах, кроме Китая. В частности, такое заражение было зарегистрировано в Японии, Германии и во Вьетнаме. Отметим, число заболевших коронавирусом в Китае по состоянию на 30 января достигло 7830 человек.