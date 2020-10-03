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Украинские авиакомпании отменяют рейсы в Ереван из-за систем ПВО

Автор: Александр Белоус

Рейсы в Ереван отменяются из-за войны между Арменией и Азербайджаном

Украинская авиакомпания SkyUp объявила об отмене рейсов Киев-Ереван. Рейсы отменены из-за использования системы противовоздушной обороны вблизи армянской столицы.

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Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"В таких условиях авиаперевозчик не может ставить под угрозу жизни пассажиров. SkyUp продолжал выполнять рейсы Киев-Ереван, пока это оставалось безопасным", - говорится в заявлении.

На сегодняшний день отменен ближайший рейс в Армению, запланированный на 5 октября. Решение о выполнении других рейсов авиакомпания намерена принять в зависимости от развития ситуации.

Ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила четвертый регулярный рейс Киев-Ереван, запланированный на понедельник, 5 октября. Рейс отменен после анализа целесообразности полетов в зону армяно-азербайджанского конфликта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные действия прекратятся после того, как армянские войска покинут оккупированные территории Азербайджана.

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