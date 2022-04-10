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Украинские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов

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Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 11:21
Украинские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов Фото: Украинские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Валерия Полищук

Украинские артиллеристы нанесли удар по сладу с боеприпасами российских оккупационных войск. Вражеский склад был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Украинские разведчики в районе ответственности ОТУ "Восток" обнаружили очередной склад с боеприпасами российских фашистов. Артиллеристы успешно нанесли огневое поражение", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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