Украинские артиллеристы провели учения возле админграницы с Крымом

В частности, воины-противотанкисты демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям, а также быструю смену позиций.

Как рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, военные осуществили выход на рубеж открытия огня, обустроили позиции, осуществили артиллерийскую разведку и наведение пушек по целеуказаниям корректировщиков.

По его словам, подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения.

"Их главная цель - поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, противотанкисты показали, что в случае резкого изменения обстоятельств - военные будут готовы качественно выполнить поставленную задачу", - добавил командующий.