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Украинские артиллеристы провели учения возле админграницы с Крымом

Автор: Мария Кучерявец

Вблизи админграницы с оккупированным Крымом украинские артиллеристы провели учения. Военные тренировались реагировать на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Командования объединенных сил ВСУ.

В частности, воины-противотанкисты демонстрировали практические навыки развертывания расчетов и стрельбу по целям, а также быструю смену позиций.

Как рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, военные осуществили выход на рубеж открытия огня, обустроили позиции, осуществили артиллерийскую разведку и наведение пушек по целеуказаниям корректировщиков.

По его словам, подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки подразделения.

"Их главная цель - поддержание на высоком уровне знаний, навыков и боевого духа личного состава артиллерийских расчетов. Во время тренировок, противотанкисты показали, что в случае резкого изменения обстоятельств - военные будут готовы качественно выполнить поставленную задачу", - добавил командующий.

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