ru ua
Вс, 12 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские артиллеристы "лупят" по оккупантам из американских М777 (видео)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 июня 2022 18:56
Украинские артиллеристы "лупят" по оккупантам из американских М777 (видео) Фото: ВСУ уничтожают оккупантов из американских гаубиц М777 (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригаді имени гетмана Даниила Апостола уничтожают оккупантов из американских гаубиц М777.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео, опубликованное на странице бригады в Facebook.

"Меньше враждебных позиций, меньше градов, танков и другой техники оккупантов и больше уверенности в нашей Победе становится... когда работают они...", - говорится в подписи к кадрам.

Еще в мае сообщалось, что США передали Украине 89 из 90 гаубиц М-777, входивших в пакет помощи на 800 млн долларов. Многие уже находятся на фронте.

Ранее стало известно, что украинские военные успешно уничтожают российскую живую силу на Луганском направлении. ВСУ удалось ликвидировать определенное количество оккупантов сразу в трех точках региона.

Также контрразведчики с воздуха разминировали противотанковые мины, освободив путь для наступления ВСУ. Контрразведчикам хватило одного удара с дрона, чтобы уничтожить все мины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине Оружие из США
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз