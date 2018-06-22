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Интервью

Украинские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна

НовостиАПК    22.06.2018 - 00:31
Фото: зерно (facebook.com/minagropolicy)
Фото: зерно (facebook.com/minagropolicy)

Урожайность составляет почти 32 центнера зерна с гектара

С начала уборочной кампании в 2018 году украинские аграрии собрали первый миллион зерна нового урожая. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на 22 июня украинские аграрии намолотили 1,1 млн тонн зерна нового урожая из 349 тыс. га при урожайности 31,6 ц/га. Также жать начала Винниччина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разрезе культур уже собрано:

  • озимой пшеницы - 211 тыс. тонн с 73 тыс. га при урожайности 29,1 ц/га;
  • озимого ячменя - 877 тыс. тонн с 269 тыс. га при урожайности 32,6 ц/га;
  • гороха - 13 тыс. тонн с 7 тыс. га при урожайности 17,9 ц/га.

"Кроме того, продолжается уборка озимого рапса, обмолочено на площади 36,5 тыс. га при урожайности 17,0 ц/га и намолочено 62 тыс. тонн", - сообщили в Минагрополитики.

Также в ведомстве напомнили, что украинцам для внутреннего потребления хватает пятой части урожая пшеницы.

 

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Опубліковано Міністерство аграрної політики та продовольства України 22 червня 2018 р.

Напомним, недавно стало известно, что оккупированный Крым увеличил экспорт зерна в Сирии за последний год, что обеспечивает анексированному Россией полуострову, что находится под санкциями, сбыт излишков урожая и гарантирует президенту Башару Асаду надежные поставки пшеницы.

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Теги публикации: зерно  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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