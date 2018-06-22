Урожайность составляет почти 32 центнера зерна с гектара

С начала уборочной кампании в 2018 году украинские аграрии собрали первый миллион зерна нового урожая. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на 22 июня украинские аграрии намолотили 1,1 млн тонн зерна нового урожая из 349 тыс. га при урожайности 31,6 ц/га. Также жать начала Винниччина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разрезе культур уже собрано:

озимой пшеницы - 211 тыс. тонн с 73 тыс. га при урожайности 29,1 ц/га;

озимого ячменя - 877 тыс. тонн с 269 тыс. га при урожайности 32,6 ц/га;

гороха - 13 тыс. тонн с 7 тыс. га при урожайности 17,9 ц/га.

"Кроме того, продолжается уборка озимого рапса, обмолочено на площади 36,5 тыс. га при урожайности 17,0 ц/га и намолочено 62 тыс. тонн", - сообщили в Минагрополитики.

Также в ведомстве напомнили, что украинцам для внутреннего потребления хватает пятой части урожая пшеницы.

Жнива-2018: зібрано перший мільйон зерна нового врожаю Станом на 22 червня українські аграрії намолотили 1,1 млн тонн... Опубліковано Міністерство аграрної політики та продовольства України 22 червня 2018 р.

Напомним, недавно стало известно, что оккупированный Крым увеличил экспорт зерна в Сирии за последний год, что обеспечивает анексированному Россией полуострову, что находится под санкциями, сбыт излишков урожая и гарантирует президенту Башару Асаду надежные поставки пшеницы.