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Українські аграрії намолотили перший мільйон тонн зерна

НовиниАПК    23.06.2018 - 00:31
Фото: зерно (facebook.com/minagropolicy)
Фото: зерно (facebook.com/minagropolicy)

Урожайність складає майже 32 центнери зерна з гектара

З початку жнивної кампанії у 2018 році українські аграрії зібрали перший мільйон зерна нового врожаю. Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"Станом на 22 червня українські аграрії намолотили 1,1 млн тонн зерна нового врожаю з 349 тис. га при врожайності 31,6 ц/га. Також жнивувати розпочала Вінниччина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у розрізі культур вже зібрано:

  • озимої пшениці - 211 тис. тонн з 73 тис. га при врожайності 29,1 ц/га;
  • озимого ячменю - 877 тис. тонн з 269 тис. га при врожайності 32,6 ц/га;
  • гороху - 13 тис. тонн з 7 тис. га при врожайності 17,9 ц/га.

"Крім того, продовжується збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 36,5 тис. га при врожайності 17,0 ц/га та намолочено 62 тис. тонн", - повідомили в Мінагрополітики.

Також у відомстві нагадали, що українцям для внутрішнього споживання вистачає п’ятої частини урожаю пшениці.

 

Жнива-2018: зібрано перший мільйон зерна нового врожаю Станом на 22 червня українські аграрії намолотили 1,1 млн тонн...

Опубліковано Міністерство аграрної політики та продовольства України 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупований Крим збільшив експорт зерна до Сирії за останній рік, що забезпечує анексованому Росією півострову, що перебуває під санкціями, збут надлишків урожаю і гарантує президентові Башару Асаду надійні поставки пшениці.

Мінагрополітики: урожай зерновий у 2017 році склав понад 60 млн тонн До суду направили обвинувальний акт щодо причетних до розкрадання зерна на 50 млн гривень
Теги публікації: зерно  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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