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Інтерв'ю

Крим підтримує уряд Асада, експортуючи зерно до Сирії, - Reuters

НовиниПолітика    22.06.2018 - 06:25
Ілюстративне фото: навантаження зерна (cfts.org.ua)
Ілюстративне фото: навантаження зерна (cfts.org.ua)

Поставки пшениці до Сирії допомагають анексованому півострову позбутися надлишків зерна, що виникли через санкції

Крим за останній рік збільшив експорт зерна до Сирії, що забезпечує анексованому Росією півострову, що перебуває під санкціями, збут надлишків урожаю і гарантує президентові Башару Асаду надійні поставки пшениці. Про це йдеться в розслідуванні Reuters.

"Принаймні 10 суден поставили щонайменше 170 тисяч тонн зерна до Сирії в період з липня 2017 року по травень 2018 року, відповідно до портових даних та згідно з джерелами агенції", - повідомляє видання.

Агентство нагадує, що оскільки Крим перебуває під західними санкціями після окупації його Росією у 2014 році, доступ його товарів на більшість експортних ринків заморожений.

Водночас зерно з Криму підтримує уряд Асада, оскільки власне сирійське вирощування пшениці постраждало через війну, а виробництво хліба в Сирії субсидує держава.

Агнетство уточнює, що хоча поставки продовольства в Сирію не заборонені західними санкціями, та обмеження на банківські операції і замороження активів позбавили уряд Асада співпраці з багатьма зерновими компаныями.

У Росії на запит видання відповіли, що збільшення експорту зерна з Криму стало можливим завдяки кращим урожаям у результаті підтримки півострова РФ, тоді як джерела агентства повідомили, що торгівля з Сирією дозволяє Криму збути зерно, яке через санкції йому більше нікуди дівати.

Нагадаємо, Арбітражний суд Московського округу відмовив у задоволенні касаційної скарги компанії "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ), яка є спільним підприємством німецького концерну Siemens і російської компанії "Силові машини".

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Теги публікації: Крим, Башар Асад, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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