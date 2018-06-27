Украинские аграрии намолотили уже 2,7 млн тонн ранних зерновых

Сейчас продолжается жатва урожая в 13 областях
В Украине с начала жатвенной кампании 2018 года аграриями уже собрано 2,7 млн тонн ранних зерновых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минагрополитики.
"По состоянию на 27 июня жатва ранних зерновых и зернобобовых культур продолжается в Винницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Закарпатской, Полтавской, Донецкой, Хмельницкой и Черкасской областях", - указано в сообщении.
Отмечается, что уже намолочено 2,7 млн тонн зерна нового урожая с 884,3 тыс. га при урожайности 30,6 центнеров с гектара.
В частности, собрано:
Кроме того, в Винницкой, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областях продолжается уборка озимого рапса. Его уже обмолочено на площади 126,4 тыс. га при урожайности 18,7 ц/га и намолочено 236,2 тыс. тонн.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала уборочной кампании в 2018 году украинские аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая.