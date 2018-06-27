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Украинские аграрии намолотили уже 2,7 млн тонн ранних зерновых

НовостиАПК    27.06.2018 - 21:23
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сейчас продолжается жатва урожая в 13 областях

В Украине с начала жатвенной кампании 2018 года аграриями уже собрано 2,7 млн тонн ранних зерновых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минагрополитики.

"По состоянию на 27 июня жатва ранних зерновых и зернобобовых культур продолжается в Винницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Закарпатской, Полтавской, Донецкой, Хмельницкой и Черкасской областях", - указано в сообщении.

Отмечается, что уже намолочено 2,7 млн тонн зерна нового урожая с 884,3 тыс. га при урожайности 30,6 центнеров с гектара.

В частности, собрано:

  • озимой пшеницы - 1156,0 тыс. тонн с 377,4 тыс. га при урожайности 30,6 ц/га;
  • озимого ячменя - 1477,5 тыс. тонн с 461,3 тыс. га при урожайности 32,0 ц/га;
  • яровой пшеницы - 0,8 тыс. тонн с 0,4 тыс. га при урожайности 20,8 ц/га;
  • ярового ячменя - 21,0 тыс. тонн с 9,9 тыс. га при урожайности 21,2 ц/га;
  • гороха - 52,4 тыс. тонн с 35,1 тыс. га при урожайности 14,9 ц/га.

Кроме того, в Винницкой, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областях продолжается уборка озимого рапса. Его уже обмолочено на площади 126,4 тыс. га при урожайности 18,7 ц/га и намолочено 236,2 тыс. тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала уборочной кампании в 2018 году украинские аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая.

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Теги публикации: аграрии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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