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Украинские АЭС и ВИЭ смогут обеспечить ЕС чистой энергией, - ДТЭК

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Понедельник 13 июня 2022 13:22
Украинские АЭС и ВИЭ смогут обеспечить ЕС чистой энергией, - ДТЭК Фото: украинские АЭС и ВИЭ смогут обеспечить ЕС чистой энергией (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Украинские атомные электростанции и объекты возобновляемой энергетики могут обеспечить Европейский Союз чистой электроэнергией для процесса энергетического перехода и декарбонизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Общий макроэкономический эффект от синхронизации положительный как для Украины, так и для ЕС. Украинские ВИЭ и АЭС способны обеспечить чистые источники энергии в ЕС для процесса энергетического перехода и декарбонизации", - сказал глава ДТЭК.

7 июня операторы транспортных сетей Европы положительно ответили на запрос "Укрэнерго" относительно начала экспортных операций.

Экспорт начинается с мощности 100 МВт, которая будет постепенно увеличиваться при условии сохранения динамической стабильности европейской энергосистемы (сохранение необходимой частоты 50 Гц).

"Нынешняя экспортная мощность энергосистемы Украины будет близкой к той, что была "до" синхронизации - около 1 ГВт. Дальнейшая интеграция сети с ENTSO-E может обеспечить дополнительные 7,7 ГВт электроэнергии для ЕС", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине.

Как отметил Максим Тимченко, Украина может стать крупнейшим поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров.

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