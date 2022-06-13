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Українські АЕС і ВДЕ зможуть забезпечити ЄС чистою енергією, - ДТЕК

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Понеділок 13 червня 2022 13:22
Українські АЕС і ВДЕ зможуть забезпечити ЄС чистою енергією, - ДТЕК Фото: українські АЕС і ВДЕ зможуть забезпечити ЄС чистою енергією (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Українські атомні електростанції і об’єкти відновлюваної енергетики можуть забезпечити Європейський Союз чистою електроенергією для процесу енергетичного переходу та декарбонізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"Загальний макроекономічний ефект від синхронізації позитивний як для України, так і для ЄС. Українські ВДЕ та АЕС здатні забезпечити чисті джерела енергії в ЄС для процесу енергетичного переходу та декарбонізації", - сказав глава ДТЕК.

7 червня оператори транспортних мереж Європи позитивно відповіли на запит "Укренерго" щодо початку експортних операцій.

Експорт починається з потужності 100 МВт, яка буде поступово збільшуватися за умови збереження динамічної стабільності європейської енергосистеми (збереження необхідної частоти 50 Гц).

"Нинішня експортна потужність енергосистеми України буде близькою до тієї, що була "до" синхронізації - близько 1 ГВт. Подальша інтеграція мережі з ENTSO-E може забезпечити додаткові 7,7 ГВт електроенергії для ЄС", - наголосив Тімченко.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі ДТЕК ініціював проект збільшення потужності "зеленої" енергетики в Україні.

Як зазначив Максим Тімченко, Україна може стати найбільшим постачальником "зеленої" електроенергії для своїх європейських партнерів.

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