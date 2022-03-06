Все украинские АЭС работают, периметр ЗАЭС под контролем российских оккупантов, - Минэнерго

По состоянию на 10:00 6 марта 2022 года действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. На Запорожской АЭС, периметр которой сейчас под контролем российских оккупантов, сейчас в работе находится два энергоблока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Как отмечается в сообщении, текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не менялось и находится в пределах действующих норм.
"На ЗАЭС, периметр которой сейчас под контролем российских оккупантов, сейчас в работе находится два энергоблока. Другие - в состоянии ремонта или холодной остановки. Однако благодаря усилиям персонала станции вся система работает должным образом", - говорится в сообщении.
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