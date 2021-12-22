Українські АЕС побили добовий рекорд виробництва електроенергії

"Понад 300 млн кВт*год - рекорд НАЕК "Енергоатом". Також у нас дві атомні станції працюють на номінальній потужності і навіть більше: це Южно-Українська АЕС, яка зараз несе навантаження 3050 МВт, і вдвічі більше - Запорізька АЕС, яка сьогодні вийшла на 6160 МВт виробництва електроенергії. Такого ніколи не було", - заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

Станом на 22 грудня на атомних станціях України в роботі знаходяться 14 з 15 енергоблоків. За минулу добу, 21 грудня, АЕС виробили 301,10 млн кВт*год електроенергії, з початку місяця - 6 154,31 млн кВт*год, а з початку 2021 року - 83 159,97 млн кВт*год.