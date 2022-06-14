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Украинские адвокаты смогут получить доступ к практике в странах Европы, - НААУ

Новина українською →
Вторник 14 июня 2022 11:16
Украинские адвокаты смогут получить доступ к практике в странах Европы, - НААУ Фото: Лидя Изовитова (пресс-служба НААУ)
Автор: Артем Горовенко

Совет адвокатских и юридических обществ Европы (CCBE) завершает разработку рекомендаций для европейских адвокатур относительно признания квалификации украинских юристов в европейских странах, и предоставления им доступа к практике в различных юрисдикциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Лидию Изовитову по результатам приема в посольстве Франции в Австрии, который состоялся в рамках 50-й Конференции президентов адвокатских объединений Европы.

Мероприятие, которое состоялось 11 июня, было посвящено председательству Франции в Европейском Союзе.

Во время приема представителями европейских адвокатуры было подписано декларацию в поддержку верховенства права.

Украинская адвокатура также стала подписантом этого документа.

Во время своего выступления посол Франции в Австрии Жиль Пеку (Gilles Pécout) отметил высокую роль украинской адвокатуры в развитии верховенства права в стране, в частности важные позиции, которые отстаивает адвокатура в области защиты прав человека, защиты своей независимости и других важных вопросах.

В свою очередь председатель НААУ Лидия Изовитова поблагодарила лидеров европейских адвокатур за поддержку, которую они оказывают украинским адвокатам, которые вынужденно временно находятся на территориях европейских стран.

"Мы благодарны не только за ту чрезвычайно важную и своевременную материальную помощь, которую вы оказали нашим адвокатам, их семьям, что помогли детям, родители которых, наши коллеги, к сожалению, погибли, выжить", - подчеркнула она.

Лидия Изовитова также подчеркнула важность работы CCBE в направлении признания квалификации украинских юристов.

"Мы особенно благодарны CCBE за ту работу, которую мы с вами в течение последних нескольких месяцев проводим с Комитетом по вопросам международной практики по разработке и принятию рекомендации адвокатурам Европы относительно признания квалификации украинских юристов за рубежом, в европейских странах, и предоставления им доступа к практике в различных юрисдикциях", - отметила председатель НААУ.

Она выразила надежду, что соответствующие рекомендации будут приняты в ближайшее время.

"Эта работа уже может быть завершена и на следующем заседании постоянной комиссии в Софии, в Болгарии 24 июня, надеемся, рекомендации будут утверждены, после чего это будет документ, который по единым стандартам будет рекомендовать всем еврейским барам осуществлять быстрый, прозрачный и легкий доступ к практике в этих странах", - резюмировала Изовитова.

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