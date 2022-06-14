Українські адвокати зможуть отримати доступ до практики в країнах Європи, - НААУ

Рада адвокатських та правничих товариств Європи (CCBE) завершує розробку рекомендацій для європейських адвокатур щодо визнання кваліфікації українських юристів в європейських країнах, та надання їм доступу до практики у різних юрисдикціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Лідію Ізовітову за результатами прийому у посольстві Франції в Австрії, який відбувся в рамках 50-ої конференції президентів адвокатських об’єднань Європи.

Захід, який відбувся 11 червня, був присвячений головуванню Франції у Європейському Союзі.

Під час прийому представниками європейських адвокатур було підписано декларацію на підтримку верховенства права.

Українська адвокатура також стала підписантом цього документу.

Під час свого виступу посол Франції в Австрії Жиль Пеку (Gilles Pécout) відзначив високу роль української адвокатури в розбудові верховенства права в країні, зокрема важливі позиції, які відстоює адвокатура в галузі захисту прав людини, захисту своєї незалежності та інших важливих питаннях.

Своєю чергою голова НААУ Лідія Ізовітова подякувала лідерам європейських адвокатур за підтримку, яку вони надають українським адвокатам, які вимушено тимчасово перебувають на територіях європейських країн.

"Ми вдячні не тільки за ту надзвичайно важливу та вчасну матеріальну допомогу, яку ви надали нашим адвокатам, їхнім сім’ям, що допомогло дітям, батьки яких, наші колеги, на жаль, загинули, вижити", - наголосила вона.

Лідія Ізовітова також підкреслила важливість роботи CCBE у напрямку визнання кваліфікації українських юристів.

"Ми особливо вдячні CCBE за ту роботу, яку ми з вами протягом останніх декількох місяців проводимо з комітетом з питань міжнародної практики щодо розробки та прийняття рекомендації адвокатурам Європи щодо визнання кваліфікації українських юристів за кордоном, в європейських країнах, та надання їм доступу до практики у різних юрисдикціях", - зазначила голова НААУ.

Вона висловила сподівання, що відповідні рекомендації будуть ухвалені найближчим часом.

"Цю роботу вже можна сказати завершено і на наступному засіданні постійної комісії у Софії, в Болгарії 24 червня, сподіваємося, рекомендації буде затверджено, після чого це буде документ, який за єдиними стандартами рекомендуватиме всім єврейським барам здійснювати швидкий, прозорий та легкий доступ до практики у цих країнах", - резюмувала Ізовітова.