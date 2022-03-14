ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинская власть продолжает прилагать усилия для эвакуации людей из Мариуполя, - ОП

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 16:09
Украинская власть продолжает прилагать усилия для эвакуации людей из Мариуполя, - ОП Фото: Украинские власти продолжают прилагать усилия для эвакуации людей из Мариуполя (t me)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 14 марта, продолжится работа над возобновлением движения из Бердянска в Мариуполь колонны с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Также, по словам Тимошенко, 14 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:

  • Богдановка и Новая Богдановка - Бровары;
  • Победа - Бровары;
  • Бобрик - Бровары;
  • Гостомель - Белогородка;
  • Немешаево и Ворзель - Белогородка;
  • Дмитровка - Белогородка;
  • Северодонецк - Славянск;
  • Попасная - Славянск;
  • Горное - Славянск.

"Эвакуация проводится бесплатно", - подчеркнул Тимошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Мариуполь
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную