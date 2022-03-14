Украинская власть продолжает прилагать усилия для эвакуации людей из Мариуполя, - ОП
Фото: Украинские власти продолжают прилагать усилия для эвакуации людей из Мариуполя (t me)
Сегодня, 14 марта, продолжится работа над возобновлением движения из Бердянска в Мариуполь колонны с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Также, по словам Тимошенко, 14 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
- Богдановка и Новая Богдановка - Бровары;
- Победа - Бровары;
- Бобрик - Бровары;
- Гостомель - Белогородка;
- Немешаево и Ворзель - Белогородка;
- Дмитровка - Белогородка;
- Северодонецк - Славянск;
- Попасная - Славянск;
- Горное - Славянск.
"Эвакуация проводится бесплатно", - подчеркнул Тимошенко.