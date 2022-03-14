Українська влада продовжує докладати зусиль для евакуації людей з Маріуполя, - ОП
Фото: Українська влада продовжує докладати зусиль для евакуації людей з Маріуполя (t me)
Сьогодні, 14 березня, продовжиться робота над поновленням руху з Бердянська в Маріуполь колони з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Також, за словами Тимошенка, 14 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:
- Богданівка та Нова Богданівка - Бровари;
- Перемога - Бровари;
- Бобрик - Бровари;
- Гостомель - Білогородка;
- Немішаєве та Ворзель - Білогородка;
- Дмитрівка - Білогородка;
- Сєвєродонецьк - Слов’янськ;
- Попасна - Слов’янськ;
- Гірське - Слов’янськ.
"Евакуація проводиться безкоштовно", - наголосив Тимошенко.