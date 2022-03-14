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Українська влада продовжує докладати зусиль для евакуації людей з Маріуполя, - ОП

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Понеділок 14 березня 2022 16:09
Українська влада продовжує докладати зусиль для евакуації людей з Маріуполя, - ОП Фото: Українська влада продовжує докладати зусиль для евакуації людей з Маріуполя (t me)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 14 березня, продовжиться робота над поновленням руху з Бердянська в Маріуполь колони з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Також, за словами Тимошенка, 14 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

  • Богданівка та Нова Богданівка - Бровари;
  • Перемога - Бровари;
  • Бобрик - Бровари;
  • Гостомель - Білогородка;
  • Немішаєве та Ворзель - Білогородка;
  • Дмитрівка - Білогородка;
  • Сєвєродонецьк - Слов’янськ;
  • Попасна - Слов’янськ;
  • Гірське - Слов’янськ.

"Евакуація проводиться безкоштовно", - наголосив Тимошенко.

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Офіс президента Маріуполь
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