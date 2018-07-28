Украинская церковь имеет право на свое место, - представитель Вселенского патриарха

У Вселенского патриарха подчеркнули, что начали процедуру предоставления Томоса

Украинская церковь имеет право на свое место среди поместных церквей. Об этом на торжествах случаю 1030-летия со дня крещения Киевской Руси-Украины в Киеве заявил представитель Вселенского патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил, передает пресс-служба президента Украины.

По словам Эммануила, Вселенский патриархат не оставит украинцев незащищенными и брошенными на произвол. Он также отметил, что патриарх не может оставаться слепым и глухим к обращениям, которые повторяются уже более четверти века.

"Чада Украинской церкви и ее проводники имеют право на свое место среди церквей…Материнская церковь уже вынесла решение 19 апреля этого года. А именно - начать процедуру для достижения окончательной цели - предоставление автокефалии Украинской православной церкви", - заявил митрополит.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Томос об автокефалии Единой украинской поместной православной церкви завершит утверждение независимости Украины. По его мнению, единая церковь усилит права граждан, в частности, тех, кто на сегодня находится вне вселенского православия. В то же время Порошенко подчеркнул, что православная община Украины является одной из крупнейших в мире.