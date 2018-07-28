Українська церква має право на своє місце, - представник Вселенського патріарха

У Вселенського патріарха підкреслили, що почали процедуру надання Томосу

Українська церква має право на своє місце серед помісних церков. Про це на урочистостях нагоди 1030-річчя з дня хрещення Київської Русі-України в Києві заявив представник Вселенського патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл, передає прес-служба президента України.

За словами Еммануїла, Вселенський патріархат не залишить українців незахищеними та кинутими напризволяще. Він також зазначив, що патріарх не може залишатися сліпим і глухим до звернень, які повторюються вже більше чверті століття.

"Чада Української церкви та її провідники мають право на своє місце серед церков...Материнська церква вже винесла рішення 19 квітня цього року. А саме - розпочати процедуру для досягнення остаточної мети - надання автокефалії Українській православній церкві", - заявив митрополит.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що Томос про автокефалію Єдиної української помісної православної церкви завершить утвердження незалежності України. На його думку, єдина церква посилить права громадян, зокрема, тих, хто сьогодні знаходиться поза вселенського православ'я. У той же час Порошенко наголосив, що православна громада України є однією з найбільших у світі.