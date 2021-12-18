Украинская теннисистка вышла в полуфинал соревнований в Турции

Фото: украинская теннисистка Познихиренко вышла в полуфинал соревнований в Турции (btu.org.ua)

Украинская теннисистка Анна Познихиренко одержала победу в четвертьфинале турнира Международной федерации тенниса (ITF) W15 в Анталье (Турция). Украинка проиграла три гейма на своей подаче и сделала семь брейков на подаче соперницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.

За выход в полуфинал посеянная на турнире под первым номером Познихиренко (№475 мирового рейтинга) за 1 час 16 минут нанесла поражение итальянке Дилетте Керубини (№736) - 6:0, 6:4. Путевку в финал соревнований Познихиренко разыграет с россиянкой Дианой Демидовой (№821). Для украинской теннисистки это будет уже четвертый полуфинал на турнирах ITF W15 в этом году, три предыдущих поединка она проиграла.