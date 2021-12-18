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Українська тенісистка вийшла до півфіналу змагань у Туреччині

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Туреччина, Субота 18 грудня 2021 03:25
Українська тенісистка вийшла до півфіналу змагань у Туреччині Фото: українська тенісистка Позніхіренко вийшла до півфіналу змагань у Туреччині (btu.org.ua)
Автор: Анна Полисученко

Українська тенісистка Анна Позніхіренко здобула перемогу у чвертьфіналі турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) W15 в Анталії (Туреччина). Українка програла три гейми на своїй подачі і зробила сім брейків на подачі суперниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTU.

За вихід до півфіналу посіяна на турнірі під першим номером Позніхіренко (№475 світового рейтингу) за 1 годину 16 хвилин завдала поразки італійці Дилетті Керубіні (№736) - 6:0, 6:4.

Путівку до фіналу змагань Позніхіренко розіграє з росіянкою Діаною Демидовою (№821).

Для української тенісистки це буде вже четвертий півфінал на турнірах ITF W15 цього року, три попередні поєдинки вона програла.

Раніше ми писали, що українська тенісистка Калініна вийшла у фінал турніру ITF у Франції.

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