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Украинская теннисистка Свитолина стала амбассадором United24

Фото: Элина Свитолина (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина стала вторым амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Проект инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Амбасадорку представили во время онлайн-встречи с главой государства, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и координатором платформы Ярославой Гресь.

Согласно сообщению, к видеоконференции также присоединился первый амбассадор United24 Андрей Шевченко, вместе с которым Элина Свитолина продолжит объединять мировое спортивное сообщество вокруг помощи Украине.

Президент поблагодарил Элину Свитолину за активную позицию, которую спортсменка заняла с первых дней войны, и отметил, что важно рассказывать об Украине в мире.

"Чтобы внимание к Украине не снижалось, нужно активно рассказывать о нас людям из других стран. Поэтому среди ключевых задач United24 - не только фандрейзинг, но и дополнительное внимание к Украине, к нашей борьбе за свободу", - отметил Зеленский.

Как напомнили в Офисе президента, за первые четыре недели работы фандрейзинговой платформы United24 на нужды Украины собрано более 52,5 млн долларов.

Напомним, Кабинет министров утвердил Положение о Едином государственном web-портал для сбора пожертвований на поддержку Украины United24. Создание и введение в эксплуатацию портала поручено Министерству цифровой трансформации.

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Владимир Зеленский