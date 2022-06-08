Українська тенісистка Світоліна стала амбасадором United24

Амбасадорку представили під час онлайн-зустрічі з главою держави, віцепрем'єр-міністр - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим і координатором платформи Ярославою Гресь.

Згідно з повідомленням, до відеоконференції також приєднався перший амбасадор United24 Андрій Шевченко, разом з яким Еліна Світоліна продовжить об'єднувати світову спортивну спільноту навколо допомоги Україні.

Президент подякував Еліні Світоліну за активну позицію, яку спортсменка зайняла з перших днів війни, і зазначив, що важливо розповідати про Україну у світі.

"Щоб увага до України не знижувалася, потрібно активно розповідати про нас людям з інших країн. Тому серед ключових завдань United24 - не тільки фандрейзинг, а й додаткова увага до України, до нашої боротьби за свободу", - зазначив Зеленський.

Як нагадали в офісі президента, за перші чотири тижні роботи фандрейзингової платформи United24 на потреби України зібрано понад 52,5 млн долларов.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив Положення Про Єдиний державний web-портал для збору пожертв на підтримку України United24. Створення та введення в експлуатацію порталу доручено Міністерству цифрової трансформації.

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