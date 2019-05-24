Украинская теннисистка Ястремская вышла в финал турнира в Страсбурге

Даяна будет бороться за свой второй титул в этом году
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в финал турнира серии WTA International в Страсбурге. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Украинская теннисистка обыграла в полуфинале 11 номер мирового рейтинга Арину Соболенко - 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 26 минут.
BRAVO à Dayana Yastremska qui est la première finaliste des #IS19 !— WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 24, 2019
https://t.co/k06bj79cSq pic.twitter.com/U8Nb0WszsU
В финале Даяна Ястремская сыграет с победительницей пары Хлоэ Паке (WTA 223) - Каролин Гарсия (WTA 24).
Ястремская третий раз в карьере сыграет в финале турниров WTA. Предыдущие два решающих матча она выиграла и оба на харде (Хуахин-2019, Гонконг-2018).
После выступления на этом турнире Даяна Ястремская отправится на Открытый чемпионат Франции - Roland Garros.
Напомним, японская теннисистка Наоми Осака может покинуть первую строчку рейтинга WTA после этого турнира.