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Українська тенісистка Ястремська вийшла в фінал турніру в Страсбурзі

Новини » Спорт    24.05.2019 - 17:04
Українська тенісистка Ястремська вийшла в фінал турніру в Страсбурзі
Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/WTA_Strasbourg)

Даяна боротиметься за свій другий титул в цьому році

Перша ракетка України Даяна Ястремська пробилася в фінал турніру серії WTA International в Страсбурзі. Про це повідомляється на сайті змагань.

Українська тенісистка обіграла в півфіналі 11 номер світового рейтингу Аріну Соболенко - 6:4, 6:4. Тенісистки провели на корті 1 годину і 26 хвилин.

У фіналі Даяна Ястремська зіграє з переможницею пари Хлое Паке (WTA 223) - Каролін Гарсія (WTA 24).

Ястремська втретє в кар'єрі зіграє в фіналі турнірів WTA. Попередні два вирішальних матча вона виграла і обидва на харді (Хуахін-2019, Гонконг-2018).

Після виступу на цьому турнірі Даяна Ястремська відправиться на Відкритий чемпіонат Франції - Roland Garros.

Нагадаємо, японська тенісистка Наомі Осака може покинути першу сходинку рейтингу WTA після цього турніру.

Осака може втратити першу сходинку рейтингу WTA за підсумками Roland Garros Світоліна вперше за два роки опустилася нижче 8 місця в рейтингу WTA
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