Украинская теннисистка Ястремская пробилась в 1/4 финала турнира в Будапеште

Даяна в трех сетах разобралась с чешкой Вондроушовой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира серии ITF Womens Circuit в Будапеште, обыграв в двух сетах чешку Маркету Вондрусову - 7:6 (6), 6:2. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В первом сете 18-летняя украинка уступала со счетом 2:4, после чего выиграла три гейма, но не смогла подать на сет, не реализовав четыре сетбола. Затем чешка сумела перевести игру на тай-брейк, в котором Ястремская вела 4-2, однако первой сетбол заработала Вондроушова, поведя 6-5, который Даяне удалось отыграть, а затем выиграть сет.

Второй сет наша теннисистка начала более уверенно, выиграв четыре гейма подряд, а в шестом гейме смогла отыграть у Маркеты два брейк-поинта. Сопернице с трудом удалось выиграть гейм на своей подаче, после которого одесситка успешно подала на матч.

В четвертьфинале Ястремская сыграет против хорватки Тены Лукас, которая обыграла вторую ракетку турнира китаянку Ван Яфань. Ранее теннисистки не встречались.

Напомним, ранее сообщалось, что Ястремская выиграла турнир в Риме, разгромив в финале россиянку.