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Ястремская победила россиянку и завоевала первый титул в сезоне

НовостиСпорт    09.07.2018 - 09:47
Фото: Даяна Ястремская (instagram.com/dayana_yastremskay)
Фото: Даяна Ястремская (instagram.com/dayana_yastremskay)

Украинская теннисистка отдала сопернице всего один гейм

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира серии ITF в Риме. Об этом сообщает сайт "Большой теннис Украины". 

В финале менее чем за час Ястремская разгромила россиянку Анастасию Потапову - 6:1, 6:0. Пятая ракетка Украины реализовала шесть из семи брейк-поинтов и проиграла сопернице один гейм на своей подаче. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Титул в столице Италии стал для Даяны третьим на профессиональном уровне: в 2016 году она выиграла 25-тысячник в бразильском Кампинасе, а в прошлом сезоне стала чемпионкой 60-тысячника в Венгрии. 

Кроме того, победа в столице Италии позволит Ястремской установить новый личный рекорд в рейтинге WTA, который обновится в понедельник, 16 июля. Спортсменка поднимется как минимум на 111 место (сейчас занимает 127 позицию).

Напомним, в прошлом году Ястремская выиграла первый матч WTA в карьере.

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Теги публикации: Теннис, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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