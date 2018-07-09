Ястремская победила россиянку и завоевала первый титул в сезоне

Украинская теннисистка отдала сопернице всего один гейм

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира серии ITF в Риме. Об этом сообщает сайт "Большой теннис Украины".

Dayana Yastremska had an emphatic 6-1 6-0 victory over Anastasia Potapova in the Rome $60k+H final. Her biggest title and first of the season. Edging closer to the top 100.

(: ITF Antico Tiro a Volo fb) pic.twitter.com/GCidvjmbVg — Ben (@TennisWinter) July 8, 2018

В финале менее чем за час Ястремская разгромила россиянку Анастасию Потапову - 6:1, 6:0. Пятая ракетка Украины реализовала шесть из семи брейк-поинтов и проиграла сопернице один гейм на своей подаче. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Algunas imágenes (tomadas de https://t.co/evSzWX5KtH) de la Final del ITF-$60K de Roma, en la que la ucraniana @D_Yastremska venció a la rusa @nastiaapotapova . pic.twitter.com/MHWHK1iinE — José García (@garzucho) July 8, 2018

Титул в столице Италии стал для Даяны третьим на профессиональном уровне: в 2016 году она выиграла 25-тысячник в бразильском Кампинасе, а в прошлом сезоне стала чемпионкой 60-тысячника в Венгрии.

Кроме того, победа в столице Италии позволит Ястремской установить новый личный рекорд в рейтинге WTA, который обновится в понедельник, 16 июля. Спортсменка поднимется как минимум на 111 место (сейчас занимает 127 позицию).

Напомним, в прошлом году Ястремская выиграла первый матч WTA в карьере.