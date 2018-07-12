Українська тенісистка Ястремська пробилася в 1/4 фіналу турніру в Будапешті

Даяна в трьох сетах розібралася з чешкою Вондроушовою

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру серії ITF Womens Circuit в Будапешті, обігравши в двох сетах чешку Маркету Вондрусову - 7:6 (6), 6:2. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У першому сеті 18-річна українка поступалася з рахунком 2:4, після чого виграла три гейми, але не змогла подати на сет, не реалізувавши чотири сетбола. Потім чешка зуміла перевести гру на тай-брейк, у якому Ястремська вела 4-2, проте першою сетбол заробила Вондроушова, повівши 6-5, який Даян вдалося відіграти, а потім виграти сет.

Другий сет наша тенісистка початку більш впевнено, вигравши чотири гейми поспіль, а в шостому геймі змогла відіграти у Маркети два брейк-поінт. Суперниці насилу вдалося виграти гейм на своїй подачі, після якого одеситка успішно подала на матч.

У чвертьфіналі Ястремська зіграє проти хорватки Тени Лукас, яка обіграла другу ракетку турніру китаянку Ван Яфань. Раніше тенісистки не зустрічалися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ястремська виграла турнір в Римі, розгромивши у фіналі росіянку.