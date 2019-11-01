Украинская теннисистка Снигур заняла второе место в юниорском рейтинге

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила сезон 2019 на второй строчке рейтинга среди игроков до 18 лет ITF Junior, показав свой лучший результат в карьере. Об этом информирует портал "Большой теннис Украины".

В последний раз представительница Украины завершала сезон в топ-10 в 2017 году, когда Марта Костюк выиграла Итоговый Masters сезона и также поднялась на вторую позицию в рейтинге.

Ранее подобное удавалось еще четырем украинским теннисисткам:

2004: Катерина Бондаренко - второе место

2006: Кристина Антонийчук - шестое место

2010: Элина Свитолина - второе место

2016: Даяна Ястремская - восьмое место

В этом сезоне 17-летняя Снигур выступила на шести юниорских турнирах: в январе Снигур дошла до третьего круга в Траралгоне и затем стала полуфиналисткой Australian Open, в июне сыграла в четвертьфинале Roland Garros, а в июле выиграла титулы в Рохэмптоне и на Wimbledon. На Итоговом турнире ITF Снигур остановилась в шаге от финала.