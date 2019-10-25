Украинка Снигур с тремя победами вышла в полуфинал ITF Junior Finals

Фото: Дарья Снигур (itftennis.com)

Украинская теннисистка вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Дарья Снигур, которая еще накануне досрочно вышла в полуфинал юниорского Итогового турнира (ITF Junior Finals), выиграла и последнюю игру группового этапа. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Снигур победила латвийку Камиллу Бароне. Соперницы провели на корте всего 15 минут, после чего представительница Латвии приняла решение отказаться от продолжения борьбы из-за травмы ноги.

В первом матче группы Дарья победила в трех сетах француженку Эльзу Жакемо, а во втором ей также понадобилось три сета, чтобы обыграть Оксану Селехметьеву из России.

Соперницей украинки в полуфинале станет Харрикейн Тайра Блэк из США, которая заняла второе место в своей группе. Во втором полуфинале сыграют француженки Диан Парри и Эльза Жакемо.

Напомним, летом украинская теннисистка Дарья Снегири выиграла юниорский Уимблдон. Для нее это был дебютный финал на турнирах "Большого шлема": ранее в этом сезоне Дарья стала полуфиналисткой Australian Open, проиграв будущей победительнице Кларе Таусон.