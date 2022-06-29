Украинская теннисистка нарушила вековую традицию Уимблдона: что случилось

Всеобъемлющая поддержка Украины во время войны британскими чиновниками и функционерами заиграла новыми красками во время Уимблдонского турнира-2022. В центре внимания – образ украинки Леси Цуренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Metro .

Знаменитые британские чопорность и традиция оказались на паузе ради Украины. Организаторы Уимблдона-2022 отошли от правила о выступлении теннисистов "лишь в белом" ради опытной украинки.

Цуренко получила разрешение сыграть с сине-желтой лентой на футболке. С ней 33-летняя теннисистка вышла на дерби против Ангелины Калининой в 1/32 финала травяного мэйджора.

Кроме того, Цуренко призвала Запад продлить помощь Украине. Она попросила предоставить "больше тяжелого вооружения" украинской армии. Теннисистка также призналась, что начала играть лучше, поскольку эмоции от побед или поражений в условиях войны на родине перестали много весить.

"Знаете, мы просто должны напомнить, что мы здесь и играем за свою страну, за Украину. Просто хотим напомнить, что Украина в беде и нам нужна помощь. Для меня самое сложное сейчас то, что большое количество моих знакомых сейчас на передовой", – рассказала Цуренко.