Українська тенісистка порушила вікову традицію Вімблдону: що трапилося

Всеосяжна підтримка України в час війни британськими посадовцями та функціонерами заграла новими барвами під час Вімблдонського турніру-2022. У центрі уваги – образ українки Лесі Цуренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metro .

Знамениті британські чепурність і традиція опинилися на паузі заради України. Організатори Вімблдона-2022 відійшли від правила про виступ тенісистів "лише в білому" для досвідченої українки.

Цуренко отримала дозвіл зіграти із синьо-жовтою стрічкою на футболці. Із нею 33-річна тенісистка вийшла на дербі проти Ангеліни Калініної в 1/32 фіналу трав'яного мейджора.

Окрім того, Цуренко закликала Захід продовжити допомогу Україні. Вона попросила надати "більше важкого озброєння" українській армії. Тенісистка також зізналася, що почала грати краще, оскільки емоції від перемог чи поразок в умовах війни на батьківщині перестали важити багато.

"Знаєте, ми просто повинні нагадати, що ми тут і граємо за свою країну, за Україну. Просто хочемо нагадти, що Україна в біді, й нам потрібна допомога. Для мене найскладніше зараз те, що велика кількість моїх знайомих зараз на передовій", – розповіла Цуренко.