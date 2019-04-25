ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українська тенісистка Костюк з перемогою повернулася на турніри

Новини » Спорт    25.04.2019 - 13:53
Українська тенісистка Костюк з перемогою повернулася на турніри
Фото: Марта Костюк (instagram.com/kostyukmarta)

Марта вийшла до другого кола турніру ITF в Швейцарії

Українська тенісистка Марта Костюк вперше з кінця січня взяла участь в професійному турнірі. Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Спортсменка почала виступи на змаганнях ITF у швейцарському Кіассо. В першому колі вона з 1 годину 8 хвилин обіграла італійку Джорджию Брешіа - 6:4; 6:3.

За вихід до чвертьфіналу 16-річна тенісистка посперечається з переможницею зустрічі між швейцаркою Леоні Кунг і Каролін Вернер з Німеччини.

Насправді Марта виходила на корти ще й в лютому, коли брала участь в матчах Кубка Федерації у складі національної збірної України. А от на професійних турнірах не виступала після поразки в другому колі австралійського Лаунстона.

Козлова пройшла росіянку у стартовій зустрічі турніру у Стамбулі Дві провідні тенісистки світу знялися з турніру в Штутгарті
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ТенниссоревнованияМарта Костюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся