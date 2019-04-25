Українська тенісистка Костюк з перемогою повернулася на турніри

Фото: Марта Костюк (instagram.com/kostyukmarta)

Марта вийшла до другого кола турніру ITF в Швейцарії

Українська тенісистка Марта Костюк вперше з кінця січня взяла участь в професійному турнірі. Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Спортсменка почала виступи на змаганнях ITF у швейцарському Кіассо. В першому колі вона з 1 годину 8 хвилин обіграла італійку Джорджию Брешіа - 6:4; 6:3.

За вихід до чвертьфіналу 16-річна тенісистка посперечається з переможницею зустрічі між швейцаркою Леоні Кунг і Каролін Вернер з Німеччини.

Насправді Марта виходила на корти ще й в лютому, коли брала участь в матчах Кубка Федерації у складі національної збірної України. А от на професійних турнірах не виступала після поразки в другому колі австралійського Лаунстона.