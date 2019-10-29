Украинская теннисистка Костюк досрочно завершила сезон

Шестая ракетка Украины Марта Костюк объявила о досрочном завершении сезона. Об этом она написала в своем Twitter, обращаясь к своим болельщикам.

"К сожалению, я вынуждена завершить сезон ранее, чем ожидалось. Спасибо за всю любовь, которую вы дарили мне на протяжении сезона. С нетерпением жду встречи в Австралии", - написала Марта.

Отметим, что в 2019 году Марта выиграла 33 матча из 48. Она стала финалисткой на турнирах ITF в Сен-Мело и Торуне в одиночном разряде, а также выиграла титул в паре в Кьяссо. 17-летняя украинка дебютировала в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге. Костюк также приняла участие в матчах Кубка Федерации за сборную Украины и впервые выступила на командном чемпионате World Team Tennis.

В актуальном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) украинка занимает 150 строчку. Прошлый сезон теннисистка закончила на 119 месте. В начале этого года Костюк установила свой личный рекорд в мировой классификации - 116 строчка.