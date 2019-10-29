Українська тенісистка Костюк достроково завершила сезон

Шоста ракетка України Марта Костюк оголосила про дострокове завершення сезону. Про це вона написала у своєму Twitter, звертаючись до своїх уболівальників.

"На жаль, я змушена завершити сезон раніше, ніж очікувалося. Спасибі за всю любов, яку ви дарували мені протягом сезону. З нетерпінням чекаю зустрічі в Австралії", - написала Марта.

Зазначимо, що у 2019 році Марта виграла 33 матчі з 48. Вона стала фіналісткою на турнірах ITF у Сен-Мело і Торуні в одиночному розряді, а також виграла титул в парі в Кьяссо. 17-річна українка дебютувала в чвертьфіналі турніру WTA в Страсбурзі. Костюк також взяла участь в матчах Кубка Федерації за збірну України і вперше виступила на командному чемпіонаті World Team Tennis.

В актуальному рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) українка займає 150 строчку. Минулий сезон тенісистка закінчила на 119 місці. На початку цього року Костюк встановила свій особистий рекорд у світовій класифікації - 116 рядок.