Украинская теннисистка Костюк дебютирует в топ-100 мирового рейтинга

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в своей карьере дебютирует в первой сотне рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Этого успеха она добилась благодаря выходу в прошлом месяце в два финала на соревнованиях в США.

Актуальные результаты в мировой теннисной классификации опубликованы на сайте организации.

По итогам прошлой недели украинка занимала 104 место в рейтинге, теперь она находится на 97 позиции. Среди прочих теннисисток Марта обошла соотечественницу Катерину Козлову.

Накануне Костюк уступила в решающем матче турнира ITF в Тайлере, а на минувших выходных не смогла доиграть финальный поединок в Мэнсоне из-за судорог.

Лучшей среди украинок в рейтинге WTA по-прежнему остается Элина Свитолина, которая идет на пятой позиции. Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская находится на 29 месте.

Напомним, в этом году украинская теннисистка Марта Костюк впервые в своей карьере выступила в основной сетке турнира Ролан Гаррос (Открытого чемпионата Франции).