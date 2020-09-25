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Украинская теннисистка Костюк дебютирует в основе Ролан Гаррос

Париж, Пятница 25 сентября 2020 12:58
Украинская теннисистка Костюк дебютирует в основе Ролан Гаррос
Фото: Марта Костюк (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

В первом круге турнира сыграют 5 украинок

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в основную сетку Ролан Гаррос (Открытого чемпионата Франции). Она одержала победу в последнем отборочном круге.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

В финале квалификации 18-летняя украинка в трех сетах справилась с японкой Куруми Нару - 6:0, 1:6, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час и 16 минут.

В первом отборочном раунде квалификации Марта справилась с Изабеллой Шиниковой из Болгарии (6:1, 3:6, 6:0), а затем победила Лауру-Иоану Паар из Румынии (6:2, 6:2).

Таким образом, Костюк впервые в своей карьере выступит в основе Ролан Гаррос. Ранее в этом году она дебютировала в основной сетке US Open, где дошла до третьего раунда.

Всего в основной сетке французского "мэйджора" сыграют пять представительниц Украины. Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Напомним, что из-за коронавируса, Ролан Гаррос несколько раз переносили. Изначально соревнования в нынешнем году были запланированы с 25 мая по 7 июня Новые даты - с 27 сентября по 11 октября.

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