Украинская сторона в ТКГ готова рассмотреть вопрос о разблокировании процесса освобождения заложников

Геращенко, сегодня направит Грызлову письмо с предложением по обмену еще 13 россиян на украинцев

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе (ТКГ) готова рассмотреть вопрос о разблокировании процесса освобождения заложников. Об этом заявила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Если Российская Федерация не письмами хочет обмениваться, а таки разблокировать процесс освобождения заложников, мы готовы в Минске садиться, приглашать туда Денисову (омбудсмен Украины Людмила Денисова, - ред.), Москалькову (омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, - ред.), гуманитарную подгруппу, трехстороннюю контактную группу и разблокировать процесс освобождения заложников", - заявила она.

По словам Геращенко, сегодня она направит представителю России в ТКГ Борису Грызлову письмо с предложением по обмену еще 13 россиян на украинских политзаключенных. Геращенко добавила, что соответствующее письмо Денисова направит Москальковой.

#Вживую Первый заместитель Председателя ВР, Уполномоченный по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко: Сегодня МИД Украины и Президент Украины сделали заявления в поддержку Владимира Балуха, возмущены приговором оккупационного режима. Мы продолжаем борьбу за украинских граждан. Нагаую, российская представительница Држдуми по правам человека Москалькова перед тем, как ехать до Украины направила украинской стороне список из 50 человек, которых она хотела посетить на территории Украины. Это лица, которые совершили преступления и уже осужденные за зочин против территориальной целостности Украины, ао которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Среди этих людей было 23 человека, которых Украина и так готова передать российской стороне для освобождения Сенцова, Кольченка, Балуха, Гриба, Карпюка и наших всех остальных осужденных. Но там были еще другие лица, которых компетентные органы проверили, что это за лица и какое они имеют гражданство. И после этой проверки я хочу заявить, что в списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова еще были лица, которые признали, что они имеют или российское или двойное гражданство, признались в работе на страну-агрессора. Украинская сторона готова рассмотреть передачу еще и этих 14 лиц Российской Федерации для освобождения политзаключенным'узников Кремля. Опубликовано Блок Петра Порошенко Солидарность Четверг, 5 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова рассмотреть передачу еще 13 россиян для освобождения украинских политзаключенных в Российской Федерации и на оккупированных территориях.