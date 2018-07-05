Українська сторона у ТКГ готова розглянути питання розблоковування процесу звільнення заручників

Геращенко сьогодні направить Гризлову листа з пропозицією щодо обміну ще 13 росіян на українців

Українська сторона у тристоронній контактній групі (ТКГ) готова розглянути питання розблоковування процесу звільнення заручників. Про це заявила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

"Якщо Російська Федерація не листами хоче обмінюватися, а таки розблокувати процес звільнення заручників, ми готові в Мінську сідати, запрошувати туди Денісову (омбудсмен України Людмила Денісова, - ред.), Москалькову (омбудсмен РФ Тетяна Москалькова, - ред.), гуманітарну підгрупу, тристоронню контактну групу і розблоковувати процес звільнення заручників", - заявила вона.

За словами Геращенко, сьогодні вона направить представнику Росії у ТКГ Борису Гризлову листа з пропозицією щодо обміну ще 13 росіян на українських політв'язнів. Геращенко додала, що відповідного листа Денісова направить Москальковій.

#Наживо Перший заступник Голови ВР, Уповноважений з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко: Сьогодні МЗС України і Президент України зробили заяви на підтримку Володимира Балуха, обурені вироком окупаційного режиму. Ми продовжуємо боротьбу за українських громадян. Нагаую, російська представниця Држдуми з прав людини Москалькова перед тим, як їхати до України надіслала українській стороні список з 50 осіб, яких вона хотіла відвідати на території України. Це особи, які скоїли злочини і вже засуджені за зочин проти територіальної цілісності України, ао які підозрюються у скоєнні тяжких злочинів. Серед цих людей було 23 особи, яких Україна і так готова передати російській стороні задля звільнення Сенцова, Кольченка, Балуха, Гриба, Карпюка і наших всіх інших засуджених. Але там були ще інші особи, яких компетентні органи перевірили, що це за особи і яке вони мають громадянство. І після цієї перевірки я хочу заявити, що в списку громадян, яких хотіла відвідати пані Москалькова ще були особи, які визнали, що вони мають або російське, або подвійне громадянство, зізналися в роботі на країну-агресора. Українська сторона готова розглянути передачу ще й цих 14 осіб Російській Федерації задля звільнення політв'язнів Кремля. Опубліковано Блок Петра Порошенка Солідарність Четвер, 5 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова розглянути передачу ще 13 росіян для звільнення українських політв'язнів в Російській Федерації та на окупованих територіях.