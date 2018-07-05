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Украина готова обменять еще 13 россиян на украинских политзаключенных, - Геращенко

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 14:42
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

В частности, Украина готова передать РФ Вышинского

Украина готова рассмотреть передачу еще 13 россиян для освобождения украинских политзаключенных в Российской Федерации (РФ) и на оккупированных территориях. Об этом заявила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, сообщает "112 Украина".

Геращенко, которая входит в состав гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске, намерена сегодня письменно проинформировать представителя России в ТКГ о готовности Украины к такому обмену.

Так, Геращенко сообщила, что в ходе проверки лиц, посетить которых просит омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, они признались, что имеют или российское или двойное гражданство.

"(В списке, - ред.) были следующие лица - Вышинский, Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаев и Юревич, которые признали, что они имеют или российское или двойное гражданство, так же признались в работе на государство-агрессора", - заявила она, отметив, что Украина готова передать их РФ, чтобы освободить украинских политзаключенных.

"Украинская сторона готова рассмотреть еще то, чтобы мы могли передать этих лиц в Россию, чтобы освободить политзаключенных Кремля, содержащихся в тюрьмах РФ, также Балуха и других наших героев, которых пытают в оккупированном Крыму", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова обменять 23 граждан России на украинцев, которые находятся в России и на оккупированных территориях.

Отметим, ранее Геращенко заявляла о намерении проверить лиц из списка Москальковой. Кроме того, Геращенко заявляла, что Москалькова должна извиниться перед украинским омбудсменом Людмилой Денисовой за свое поведение.

Также Геращенко неоднократно заявляла, что Украина ждет от России ответа на предложение по обмену 23 россиян на удерживаемых в РФ украинцев. В частности, этот вопрос обсуждался и в рамках заседания контактной группы.

Геращенко призвала ВР принять обращение к ПА ОБСЕ для освобождения политзаключенных Геращенко: Москалькова должна извиниться перед Денисовой за "откровенно хамское поведение"
Теги публикации: Ирина Геращенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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