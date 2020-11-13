Украинская сторона на следующей неделе прибудет в Берлин для обсуждения плана по Донбассу

Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

Во время онлайн-встречи политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" советник канцлера ФРГ Ян Гекер отметил прогресс украинской стороны относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Также представители Украины на следующей неделе собираются прибыть в Берлин, чтобы продолжить работу над "Планом совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей".

Об этом сообщает Офис президента.

Ян Гекер одобрил открытие двух дополнительных пунктов перехода в Луганской области.

Также он призвал Россию принять немедленные меры для открытия пропуска со стороны неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые сейчас блокируют начало работы этих КПВВ.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, отметил необходимость активизации работы Трехсторонней контактной группы. Поэтому он выступил за принятие документа, который дал бы толчок Минскому переговорному формату.

"Документ имеет название "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей". Мы рассматриваем этот документ как такой, что касается имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в Нормандском формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой крупной дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата", - сказал он.

Андрей Ермак отметил, что в украинском документе обобщены предложения, которые были озвучены сторонами на заседаниях ТКГ.

Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников для ускорения этого процесса.

"Безусловно, на следующей неделе наши представители готовы быть в Берлине для того, чтобы продолжить работу над документом", - отметил Ермак.

Внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн отметил, что наработки единого документа позволят сторонам достичь прогресса в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы.

Российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ.

Напомним, 13 ноября состоялась встреча в нормандском формате. Переговоры на уровне политических советников лидеров стран прошли по відеосвязи.