ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українська сторона наступного тижня прибуде в Берлін для обговорення плану щодо Донбасу

Донбас, П'ятниця 13 листопада 2020 23:41
Українська сторона наступного тижня прибуде в Берлін для обговорення плану щодо Донбасу
Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

Під час онлайн-зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" радник канцлера ФРН Ян Гекер відзначив прогрес з боку української сторони щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Також представники України наступного тижня збираються прибути в Берлін, щоб продовжити роботу над "Планом спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей".

Про це повідомляє Офіс президента.

Ян Гекер схвалив відкриття двох додаткових пункти переходу в Луганській області.

Також він закликав Росію вжити негайних заходів для відкриття пропуску з боку непідконтрольних українському уряду територій, які наразі блокують початок роботи цих КПВВ.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, своєю чергою, відзначив необхідність активізації роботи Тристоронньої контактної групи. Тому він виступив за ухвалення документа, який надав би поштовх Мінському переговорному формату.

"Документ має назву "План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей". Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату", - сказав він.

Андрій Єрмак зауважив, що в українському документі узагальнені пропозиції, які були озвучені сторонами на засіданнях ТКГ.

Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників у для прискорення цього процесу.

"Безумовно, наступного тижня наші представники готові бути в Берліні для того, щоб продовжити роботу над документом", - зазначив Єрмак.

Зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн зауважив, що напрацювання єдиного документа дасть змогу сторонам досягти прогресу в переговорах у межах Тристоронньої контактної групи.

Російська сторона погодилася з необхідністю активізації роботи ТКГ.

Нагадаємо, 13 листопада відбулась зустріч у нормандському форматі. Переговори на рівні політичних радників лідерів країн пройшли по відеозв'язку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ДонбасНормандська четвіркаНормандський формат

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся