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Украинская скелетонистка впервые в истории выступит на юношеской Олимпиаде

Новости » Спорт     09.12.2019 - 17:01
Украинская скелетонистка впервые в истории выступит на юношеской Олимпиаде
Фото: Лансия Дмитриева (facebook.com/SkeletonOfUkraine)

Лансия Дмитриева сумела отобраться на соревнования

Украинская скелетонистка Лансия Дмитриева завоевала лицензию на III зимние юношеские Олимпийские игры. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Отмечается, что Украина впервые в олимпийской истории будет иметь свою представительницу в соревнованиях по скелетону.

III зимние юношеские Олимпийские игры (ЮОИ-2020) пройдут в швейцарской Лозанне с 9 по 22 января. Участие в соревнованиях примут 1880 спортсменов (940 юношей и 940 девочек) в 16 дисциплинах (биатлон, бобслей, лыжное двоеборье, керлинг, хоккей, санный спорт, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, прыжки на лыжах, скелетон, фристайл, горнолыжный спорт, горный альпинизм, лыжные гонки, сноубординг).

Планируется, что Украину на престижном старте будут представлять около 40 юных олимпийцев.

Напомним, украинские спортсмены завоевали 25 наград на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку (Азербайджан). Это рекордное количество медалей для юных украинских олимпийцев за всю историю выступлений на летних фестивалях.

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