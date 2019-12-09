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Українська скелетоністка вперше в історії виступить на юнацькій Олімпіаді

Новини » Спорт     09.12.2019 - 17:01
Українська скелетоністка вперше в історії виступить на юнацькій Олімпіаді
Фото: Ланс Дмитрієва (facebook.com/SkeletonOfUkraine)

Ланс Дмитрієва зуміла відібратися на змагання

Українська скелетоністка Ланс Дмитрієва завоювала ліцензію на III зимові юнацькі Олімпійські ігри. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Зазначається, що Україна вперше в олімпійській історії матиме свою представницю в змаганнях по скелетону.

III зимові юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ-2020) пройдуть в швейцарській Лозанні з 9 по 22 січня. Участь в змаганнях візьмуть 1880 спортсменів (940 юнаків і 940 дівчаток) в 16 дисциплінах (біатлон, бобслей, лижне двоборство, керлінг, хокей, санний спорт, фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт-трек, стрибки на лижах, скелетон, фристайл, гірськолижний спорт, гірський альпінізм, лижні гонки, сноубординг).

Планується, що Україну на престижному старті представлятимуть близько 40 юних олімпійців.

Нагадаємо, українські спортсмени завоювали 25 нагород на літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Баку (Азербайджан). Це рекордна кількість медалей для юних українських олімпійців за всю історію виступів на літніх фестивалях.

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