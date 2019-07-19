Украинская шпажистка Кривицкая стала бронзовой призеркой чемпионата мира

Для нее это уже третья бронза мирового уровня
Шпажистка Елена Кривицкая принесла первую медаль в копилку сборной Украины на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального олимпийского комитета Украины.
Спортсменка в индивидуальных соревнованиях заняла третье место на пьедестале почета.
Олена Кривицька здобуває світову бронзу!!!— НОК України (@OlympicUA) July 18, 2019
Для української шпажистки це вже третя бронзова нагорода чемпіонату світу після особистого успіху у Лейпцигу-2017 і командного у Москві-2015. (Фото @FIE)
Наші вітання спортсменці та її тренеру Дмитру Рейзліну! pic.twitter.com/T4GAF3GDkN
Отметим, для Елены это уже третья бронзовая награда мирового уровня после личного успеха в Лейпциге-2017 и командного в Москве-2015.
Напомним, шпажист Богдан Никишин принес бронзовую награду в копилку сборной Украины на чемпионате Европы.