Украинская шпажистка Кривицкая стала бронзовой призеркой чемпионата мира

Олена Кривицька здобуває світову бронзу!!!



Для української шпажистки це вже третя бронзова нагорода чемпіонату світу після особистого успіху у Лейпцигу-2017 і командного у Москві-2015. (Фото @FIE)



Наші вітання спортсменці та її тренеру Дмитру Рейзліну! pic.twitter.com/T4GAF3GDkN