ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинская шпажистка Кривицкая стала бронзовой призеркой чемпионата мира

Новости » Спорт    19.07.2019 - 09:19
Украинская шпажистка Кривицкая стала бронзовой призеркой чемпионата мира
Фото: Елена Кривицкая (noc-ukr.org)

Для нее это уже третья бронза мирового уровня

Шпажистка Елена Кривицкая принесла первую медаль в копилку сборной Украины на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального олимпийского комитета Украины.

Спортсменка в индивидуальных соревнованиях заняла третье место на пьедестале почета.

Отметим, для Елены это уже третья бронзовая награда мирового уровня после личного успеха в Лейпциге-2017 и командного в Москве-2015.

Напомним, шпажист Богдан Никишин принес бронзовую награду в копилку сборной Украины на чемпионате Европы.

Украинские синхронистки завоевали первое золото на чемпионате мира Украина завоевала 51 награду на Европейских играх-2019
Новости Украины чемпионат мирашпагасоревнованиямедаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь