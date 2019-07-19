Українська шпажистка Кривицька стала бронзовою призеркою чемпіонату світу

Для неї це вже третя бронза світового ґатунку
Шпажистка Олена Кривицька принесла першу медаль в скарбничку збірної України на чемпіонаті світу з фехтування, що триває у Будапешті (Угорщина). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного олімпійського комітету України.
Спортсменка в індивідуальних змаганнях посіла третю сходинку на п'єдесталі пошани.
Олена Кривицька здобуває світову бронзу!!!— НОК України (@OlympicUA) July 18, 2019
Для української шпажистки це вже третя бронзова нагорода чемпіонату світу після особистого успіху у Лейпцигу-2017 і командного у Москві-2015. (Фото @FIE)
Наші вітання спортсменці та її тренеру Дмитру Рейзліну! pic.twitter.com/T4GAF3GDkN
Зазначимо, для Олени це вже третя бронзова нагорода світового ґатунку після особистого успіху у Лейпцигу-2017 та командного у Москві-2015.
Нагадаємо, шпажист Богдан Нікішин приніс бронзову нагороду в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи.