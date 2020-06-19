Украинская рулетка. Свобода Слова Савика Шустера сегодня в 21.00

Вернутся ли в страну казино и игровые автоматы? Сколько на этом будет зарабатывать государство? Действительно ли закон о референдуме позволит украинцам влиять на решения власти и менять жизнь Украины?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Руслан Стефанчук, первый заместитель Главы Верховной Рады Украины;
Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга Народа"
Олег Ляшко, лидер партии “Радикальная партия Олега Ляшко”;
Нестор Шуфрич, народный депутат, “Оппозиционная платформа - За жизнь";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европеская солидарность"
Дмитрий Наталуха, народный депутат, “Слуга народа”;
Алена Шкрум, народный депутат, ВО “Батькивщина”;
Ярослав Железняк, заместитель главы фракции партии “Голос";
Борис Филатов, мэр Днепра;
Алексей Каспрук, мэр Черновцов;
Сергей Сухомлин, мэр Житомира;
Александр Сенкевич, мэр Николаева.
Они говорят, а решает народ.