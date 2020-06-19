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Українська рулетка. Свобода Слова Савіка Шустера сьогодні о 21.00

Новини » Прес-релізи     19.06.2020 - 12:49

Чи повернуться в країну казино та гральні автомати? Скільки на цьому буде заробляти держава? Чи дійсно закон про референдум дозволить українцям впливати на рішення влади та змінювати життя України?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;

Давид Арахамия, голова фракції партії “Слуга Народу”;

Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партія Олега Ляшка”;

Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа За життя”;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність”;

Дмитро Наталуха, народний депутат, “Слуга народу”;

Альона Шкрум, народний депутат, ВО “Батьківщина”;

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії “Голос”;

Борис Філатов, міський голова Дніпра;

Олексій Каспрук, міський голова Чернівців;

Сергій Сухомлин, міський голова Житомира;

Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва.

Вони говорять, а вирішує народ.

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