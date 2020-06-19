Українська рулетка. Свобода Слова Савіка Шустера сьогодні о 21.00

Чи повернуться в країну казино та гральні автомати? Скільки на цьому буде заробляти держава? Чи дійсно закон про референдум дозволить українцям впливати на рішення влади та змінювати життя України?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;
Давид Арахамия, голова фракції партії “Слуга Народу”;
Олег Ляшко, лідер партії “Радикальна партія Олега Ляшка”;
Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа За життя”;
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність”;
Дмитро Наталуха, народний депутат, “Слуга народу”;
Альона Шкрум, народний депутат, ВО “Батьківщина”;
Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії “Голос”;
Борис Філатов, міський голова Дніпра;
Олексій Каспрук, міський голова Чернівців;
Сергій Сухомлин, міський голова Житомира;
Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва.
Вони говорять, а вирішує народ.